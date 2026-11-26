Non estendere la guerra. Se Rutte e Trump si rivolgono a Putin, non è detto che sia l’unico destinatario di questo messaggio, dopo l’attacco di Kiev nel porto libico di Bengasi. Oltre a questo messaggio, Vladimir Putin si trova alle prese con costanti attacchi alle infrastrutture su territorio russo e con nuove frizioni con la Corea del Nord, che ha deciso di tagliare il sostegno all’operazione militare speciale. Infine, a Mosca è stato arrestato il colonnello generale Yuri Grekhov, vice comandante delle Forze aerospaziali. Un arresto eccellente, che arriva dopo una condanna per l’ex viceministro Ruslan Tsalikov della scorsa settimana.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026