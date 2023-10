Coppia di sposi in viaggio di nozze uccisa da terroristi islamici

(Adnkronos) – Una coppia di sposi in viaggio di nozze in Uganda è stata uccisa con la loro guida in un attacco di un gruppo terrorista islamico nel parco nazionale Elizabeth Queen. A darne notizia è la Bbc, che rivela come anche il loro veicolo sia stato bruciato dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate. Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha detto che l'uomo era inglese, la moglie sudafricana e la guida ugandese. Il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha aggiornato i suoi consigli di viaggio per l'Uganda, avvertendo che "gli aggressori" del "cittadino britannico, della moglie e della guida sono ancora a piede libero". Si sconsiglia, scrivono, pertanto "tutti i viaggi tranne quelli essenziali" al Queen Elizabeth National Park, aggiungendo che chiunque si trovi nell'area dovrebbe "seguire i consigli delle autorità locali" e per quanto possibile "lasciare al più presto la zona". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2023