Attualità

Coppa Italia, oggi Roma-Torino – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell'ultimo turno di campionato, contro l'Atalanta. La vincente della sfida tra Roma e Torino affronterà, ai quarti di finale di Coppa Italia l'Inter.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Bernini: “Studenti Medicina di Tor Vergata a Tirana pagheranno stesse tasse di chi studia a Roma”

25 minuti fa

Università, rettore Tor Vergata: “Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee”

35 minuti fa

Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno: scatta il divieto di avvicinamento per i genitori

57 minuti fa

Brics, Europa e Sud globale: l’India che costruisce ponti e la finestra aperta per l’Italia

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio