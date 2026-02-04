Attualità

Coppa Italia, oggi Inter-Torino – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell'Olimpico per 3-2. Nell'ultimo turno di campionato invece l'Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0. Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Sassuolo in trasferta mentre sarà ospite della Fiorentina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all’ergastolo due imputati per il delitto del 1975

19 minuti fa

Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

46 minuti fa

Askatasuna, il poliziotto aggredito: “Impossibile fronteggiare il gruppo, un collega mi ha salvato”

48 minuti fa

Vannacci contro Salvini: “Io sleale? E’ lui che ha tradito le promesse dall’Ucraina alla Fornero”

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio