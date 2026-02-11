Attualità

Coppa Italia, oggi Bologna-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio – in diretta tv e streaming, in chiaro – a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell'ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Nel prossimo turno di Serie A la Lazio ospiterà l'Atalanta, mentre il Bologna volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni.  
Pubblicato il 11 Febbraio 2026

