Coppa Italia, Empoli ai rigori supera Fiorentina e vola ai quarti di finale

(Adnkronos) –

Partita sull'ottovolante tra Fiorentina ed Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un derby toscano vissuto su sorpassi e controsorpassi, ma alla fine deciso ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Pronti via, e dopo 4 minuti l'Empoli gela lo stadio Franchi. Il vantaggio è siglato da Ekong. Reagiscono gli uomini di Palladino ma bisogna attendere il 59' per il pareggio, messo a segno da Kean. Al 70' il raddoppio di Sottil sembra mettere al sicuro i viola, ma dopo appena 5 minuti il centravanti dell'Empoli Esposito riporta la situazione in parità.

Ai rigori fatali per la Fiorentina gli errori di Kean e Ranieri. L'Empoli vola così ai quarti di finale dove troverà la vincente tra Juventus e Cagliari. Per la Fiorentina, la migliore notizia la dà il dg Alessandro Ferrari, pochi minuti prima del fischio d'inizio: Edoardo Bove ''è uscito dalla terapia intensiva''. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Dicembre 2024