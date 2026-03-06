Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo

(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci. Dopo 29 piazzamenti fra le top 10 (di cui 11 fra le top 5) e nessun podio, arriva per la 28enne finanziera di Spiazzo, la giornata più bella. E questa volta i centesimi sono dalla sua parte, grazie al tempo di 1’21″40, che significa un solo centesimo meglio della tedesca Emma Aicher, mentre sono 29 i centesimi di vantaggio sulla terza classificata, l’americana Breezy Johnson. Un tabù finalmente sfatato, scrive la Fisi, sulla pista di casa, ottimamente preparata dagli organizzatori e che oggi metteva in scena il recupero della discesa cancellata a Crans Montana, per poi proporre un’altra discesa e un superG nel week-end. Pirovano è stata davvero efficace in ogni tratto della pista, recuperando il piccolo gap lasciato nella parte alta, quella del lancio. E con questa vittoria Pirovano recupera anche due posizioni nella classifica di specialità salendo al terzo posto con 336 punti, a 64 lunghezze da Lindsey Vonn -fuori dai giochi per l'infortunio- e a 50 dalla Aicher, seconda. Scende invece al settimo posto Goggia con 254 punti. Decimo posto per Elena Curtoni a 73 centesimi dalla compagna di squadra, mentre è 17/a a 90 centesimi Sofia Goggia, oggi non a proprio agio sulla neve della pista fassana, preceduta da Nadia Delago al 16/o posto e da Roberta Melesi al 15/o. E’ 19/a Nicol Delago. “Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Aspetterò l’ultima atleta con le mani che tremano". Lo dice Laura Pirovano, oggi prima nella discesa della Val di Fassa. "Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico”.

Pubblicato il 6 Marzo 2026