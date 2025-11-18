Coppa Davis, via alle Final Eight di Bologna: programma, quando gioca Italia e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Quando gioca l'Italia in Coppa Davis? Oggi, martedì 18 novembre, Iniziano ufficialmente le Final Eight. A Bologna viene inaugurata la nuova edizione del torneo tennistico per Nazionali, a cui l'Italia arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Gli azzurri di capitan Volandri saranno orfani di Jannik Sinner, fresco vincitore delle Atp Finals, e di Lorenzo Musetti, che ha dato forfait dopo il Torneo dei Maestri di Torino. Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna, che dovrà fare a meno di Carlos Alcaraz, oltre all'Italia, saranno le Nazionali che si contenderanno la vittoria dell'insalatiera. Il programma delle Final Eight di Coppa Davis inizia oggi, martedì 18 novembre, con la sfida, valida per i quarti di finale, tra Francia e Belgio, in campo a partire dalle ore 16. La vincente sarà l'avversaria dell'Italia in semifinale, se gli azzurri riusciranno a battere l'Austria nei quarti. Ecco il calendario completo:

Martedì 18 novembre

Francia-Belgio (ore 16)

Mercoledì 19 novembre

Italia-Austria (ore 16)

Giovedì 20 novembre

Spagna-Repubblica Ceca (ore 10) Argentina-Germania (ore 17)

Venerdì 21 novembre, semifinali

vincenti Francia-Belgio e Italia-Austria (ore 16)

Sabato 22 novembre, semifinali

vincenti Spagna-Repubblica Ceca e Argentina-Germania (ore 12)

Domenica 23 novembre

Finale Coppa Davis (ore 15) L'Italia scenderà quindi in campo, come detto, mercoledì 19 novembre, contro l'Austria nei quarti di finale, mentre l'eventuale semifinale, contro la vincente di Francia-Belgio, è in programma venerdì 21 novembre. Per la finale bisognerà aspettare domenica 23. Tutte le partite di Coppa Davis, comprese quindi anche quelle dell'Italia, saranno trasmesse in diretta televisiva e in chiaro sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX.

Pubblicato il 18 Novembre 2025