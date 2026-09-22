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Coppa Davis, sorteggiata la Final 8: l’Italia affronta la Corea del Sud

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(Adnkronos) –
È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 di Coppa Davis, in programma alla BolognaFiere Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia, reduce dalle tre vittorie nelle ultime tre edizioni, si presenta da prima testa di serie e farà il suo esordio mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Nella stessa parte del tabellone la Repubblica Ceca affronterà il Canada, mentre nella parte bassa del tabellone la Spagna incrocerà l'Austria e la Germania se la vedrà con la Gran Bretagna.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

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