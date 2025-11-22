Coppa Davis, semifinale Spagna-Germania 1-0 – Il match in diretta

Attualità

(Adnkronos) – La Coppa Davis aspetta di scoprire la sua seconda finalista, che domani affronterà l'Italia. Oggi, sabato 22 novembre, va in scena a Bologna la semifinale tra Spagna e Germania, da cui uscirà l'avversaria degli azzurri. Il match è in corso e al momento la Spagna ha vinto il primo singolare: Carreno Busta ha battuto Struff 6-4 7-6. Dove vedere Spagna-Germania? La semifinale è trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali SuperTennis. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX. Nel secondo singolare, spazio ai numeri uno dei rispettivi team. Zverev per la Germania e Munar per la Spagna. Il tedesco ha vinto il primo set 7-6. 
