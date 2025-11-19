Attualità

Coppa Davis, quando la semifinale Italia-Belgio? Data, orario e dove vederla

(Adnkronos) – Super Italia ai quarti di finale di Coppa Davis. La Nazionale di capitan Filippo Volandri ha battuto l'Austria 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, prenotando la semifinale di venerdì 21 novembre. Gli azzurri se la vedranno contro il Belgio. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming.  
Italia-Belgio, semifinale della Coppa Davis, è in programma venerdì 21 novembre alle ore 16.  
Italia-Belgio, come tutte le partite di Coppa Davis, sarà trasmessa in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX. 
Pubblicato il 19 Novembre 2025

