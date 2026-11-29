(Adnkronos) – Momenti di apprensione durante la sfida tra Lorenzo Musetti e Rafa Jodar, primo singolare della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna in corso di svolgimento a Bologna. Lo spagnolo ha accusato un problema al piede destro al termine di uno scambio, interrompendo improvvisamente il gioco.

L’episodio è avvenuto sul punteggio di 30-15 nel 12° game del primo set con l’azzurro avanti 6-5: dopo aver giocato un dritto, Jodar si è fermato e si è accasciato a terra, mostrando subito evidenti segnali di dolore. Il gioco è stato quindi interrotto per consentire l’intervento dello staff medico.

Jodar ha poi ripreso il gioco apparentemente senza problemi e si è aggiudicato il primo set per 7-6, vincendo il tie-break per 7-4.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026