Coppa Davis, Mattarella riceverà gli azzurri il 21 dicembre

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 21 dicembre riceverà gli azzurri del tennis che hanno conquistato la Coppa Davis 2023 superando l'Australia in finale a Malaga. Il trionfo porta la firma di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli, guidati dal capitano Filippo Volandri. "Lo sport italiano non smette di farci emozionare. L'Italia del Tennis si aggiudica la Coppa Davis 2023. Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l'impegno dimostrato e a tutto lo staff", scrive Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sui social. A Malaga, a fare il tifo, anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. "E' una grande gioia essere qui. Non è un successo casuale. Sono convinto che avremo altre occasioni come queste. C'è una scuola frutto di un lavoro certosino. Non c'è solo il maschile ma anche il femminile. La felicità di questi giovani è incredibile, sono il futuro", dice a Sky. "Sinner? Mi sorprende come tennista e come uomo. Ha i valori giusti e un talento assoluto", aggiunge. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2023