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Matteo Berrettini l’ha voluta a ogni costo. In questi giorni di Atp Finals, si è esposto. Ha cercato di supportare al meglio l’amico Flavio Cobolli, si è allenato insieme a Luciano Darderi e ha strappato ancora una volta la convocazione di Filippo Volandri per la Coppa Davis. Il tennista azzurro, numero 43 del ranking Atp e inizialmente escluso dal gruppo delle Finals di Bologna, è l’unico cambio del capitano e prenderà il posto di Simone Bolelli.

I convocati azzurri sono quindi Cobolli, Musetti, Darderi, Vavassori e Berrettini. Matteo, uomo Davis per eccellenza, si esalta in questo torneo ed è stato protagonista nelle ultime due edizioni, Anche per questo, ha strappato un posto last minute per le Finals di Bologna. Il torneo, per gli azzurri, inizierà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud nei quarti di finale.

L’Italia ha trionfato nelle ultime tre edizioni del torneo e punta al poker: per farlo, Volandri punterà su giocatori motivati al massimo. Come Berrettini, già protagonista negli ultimi due anni, Luciano Darderi, alla sua prima convocazione in Nazionale (e reduce dalla stagione più bella della sua carriera), e Lorenzo Musetti, voglioso di vestire la maglia azzurra e protagonista di un ottimo finale di stagione. E ovviamente Cobolli, reduce da una stagione straordinaria, chiusa con la qualificazione alle Atp Finals.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026