Coppa Davis, Berrettini batte Kokkinakis: Italia-Australia 1-0, ora Sinner

Matteo Berrettini c’è e porta avanti l’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro l’Australia: l’azzurro ha vinto il primo match del confronto, contro Kokkinakis. Una grande rimonta, dopo il primo set perso con un po’ di sfortuna. Adesso in campo Jannik Sinner per la seconda sfida, contro Alex De Minaur. Un successo del numero 1 al mondo porterebbe l’Italia in finale. Per Berrettini, quella contro l’australiano è stata una grande rimonta. Matteo ha perso il primo set al tie break (7-6), sciupando 3 set point. Poi, si è ripreso nel secondo, riportando tutto in parità con un 6-3. Riducendo al minimo gli errori e tenendo il servizio, anche con un po’ di fortuna mancata a inizio partita. Nel terzo set il capolavoro, quello che potrebbe essere a conti fatti decisivo per il passaggio in finale. Matteo, sempre solidissimo al servizio, strappa il break sul 5-5. Un colpo pesante, da cui Kokkinakis non si riprende più, con l'ultimo game vinto in scioltezza da Matteo per il 7-5 finale. In 2h43', l'Italia ha gettato le basi per agguantare la finale. Con cuore e sofferenza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Novembre 2024