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Carlos Alcaraz aveva deciso di non comunicarlo, tenendo aperti i dubbi fino all’ultimo minuto. E oggi, giovedì 26 novembre, ha scelto di non giocare il suo match di singolare con la Spagna nei quarti di finale di Coppa Davis. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal successo alle Atp Finals di Torino, ha preso la sua decisione in sintonia con il capitano della squadra David Ferrer. Ma, dovesse servire, potrebbe scendere in campo nel doppio contro l’Austria, in caso di parità dopo le prime due sfide (una risposta potrebbe arrivare già dalla prima partita tra Joel Schwaerzler e Daniel Merida, nel secondo match ci saranno invece in campo Jurij Rodionov e Rafael Jodar).

Questione di prudenza. Alcaraz, che nella settimana torinese è stato accompagnato da più di qualche problema fisico, è arrivato a Bologna con la voglia di vincere il torneo. Ma anche con la consapevolezza di non voler correre rischi inutili, dopo le grandi fatiche di un intenso finale di stagione.

In questo senso, un giorno di riposo in più per l’attuale numero 3 del ranking Atp potrebbe essere d’aiuto anche alla nazionale di Ferrer, che – in caso di vittoria contro l’Austria – avrebbe un giocatore più fresco da schierare nell’eventuale semifinale con la Gran Bretagna.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026