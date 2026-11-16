Cop31, Fondazione Pacta ad Antalya: Saf e investimenti per decarbonizzare il trasporto aereo

Alla Cop31 di Antalya, la Fondazione Pacta(Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo) ha portato al Padiglione Italia un evento organizzato con Aeronautica Militare e Motus-E. Al centro del confronto ci sono stati i carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf), il ruolo degli aeroporti come hub energetici e gli strumenti finanziari per sostenere gli investimenti della filiera.



Pubblicato il 16 Novembre 2026