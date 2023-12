Cop28, nuova bozza: “Non uscita ma ‘transizione’ fuori dai fossili”

(Adnkronos) – Il vertice sul clima di Dubai Cop28 ha presentato una nuova bozza in cui propone ai Paesi una "transizione" per abbandonare i combustibili fossili entro il 2050, dopo che più di cento Stati ne hanno chiesto l'eliminazione completa. Dopo lunghi negoziati, la presidenza della Cop28 degli Emirati ha proposto un nuovo testo perfezionato che, se approvato, metterebbe la prima volta i combustibili fossili al centro delle conferenze internazionali sul clima. Il documento di 21 pagine prevede anche l’obiettivo di triplicare la capacità delle energie rinnovabili entro il 2030 e di raddoppiare il tasso di efficienza energetica durante questo periodo, sebbene i paesi del G20 si fossero già impegnati in questo. Nel testo si chiede inoltre di accelerare gli sforzi per ridurre progressivamente l’uso dell’energia prodotta dal carbone e di spostarsi verso sistemi energetici con emissioni nette pari a zero. Le emissioni globali di biossido di carbonio, comprese le emissioni di metano, dovranno essere ridotto entro il 2030; dovranno essere eliminati gradualmente i sussidi ai combustibili fossili e dovrà essere accelerata la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2023