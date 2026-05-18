Controlli sui monopattini a Foggia, 12 sanzioni in un giorno

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di targa per i monopattini elettrici sono arrivate le prime sanzioni della polizia locale di Foggia: in tutto 12 sanzioni quelle registrate nel primo week end dell’entrata in vigore dell’obbligo. Ieri gli agenti della polizia locale hanno eseguito controlli che hanno portato sanzioni di 100 euro (minimo edittale applicato. La sanzione arriva fino a 400 euro) nei confronti di due minorenni e dieci maggiorenni. Il mezzo non potrà essere utilizzato fino all’applicazione del targhino. Una quindicina, invece, le sanzioni per assenza di casco. “Cercheremo di prevedere controlli specifici anche nei prossimi giorni – ha sottolineato il comandante della polizia locale di Foggia Vincenzo Manzo – esortando i cittadini a mettersi in regola”. Dal 16 luglio, invece, entrerà in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.



Pubblicato il 18 Maggio 2026