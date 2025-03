Controlli su movida a Foggia, ghiaccio e alcool contro i vigili

Ghiaccio e alcol presenti nei bicchieri e nei secchielli portabottiglie sono stati lanciati contro gli agenti della polizia locale di Foggia impegnati nei controlli disposti dall’ordinanza contro la malamovida nel capoluogo dauno, diventata operativa lo scorso 14 marzo e firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Protagonisti della rivolta sono stati alcuni clienti che erano seduti all’esterno di alcuni locali di via Dante, nel centro cittadino. Sono dieci le unità, composte da funzionari e agenti della polizia locale, che venerdì e sabato scorsi sono state impegnate fino alle tre di notte nei controlli. Esercenti e titolari delle attività hanno sostanzialmente rispettato i paletti imposti dall’ordinanza, alcuni clienti hanno invece mostrato insofferenza. Nel corso dei controlli sono state sanzionate un centinaio di violazioni al codice della strada (in particolare per sosta selvaggia) e sequestrati quattro veicoli sprovvisti di assicurazione. A quattro parcheggiatori abusivi è, inoltre, stato comminato un Daspo urbano, un altro cittadino ha subito un divieto di allontanamento per violazione dell’ordinanza prefettizia sulle cosiddette zone rosse. La sindaca Episcopo, l’assessora comunale alla polizia locale, Daniela Patano, e il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo hanno espresso “piena solidarietà e sostegno agli operatori vittime di azioni becere, sconsiderate e inqualificabili, che non possono trovare cittadinanza e comprensione in una comunità civile. Continueremo a essere presenti nel centro storico e su tutto il territorio per il rispetto delle leggi e delle persone, e a servizio dei cittadini e delle attività commerciali”.



Pubblicato il 17 Marzo 2025