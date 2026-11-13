Controlli rafforzati sulle strade della Capitanata contro gli assalti ai portavalori

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura a Foggia per affrontare l’emergenza legata agli assalti ai portavalori. Al centro dell’incontro la definizione di nuove misure per prevenire episodi considerati un rischio per la sicurezza sulle strade provinciali. Al tavolo, convocato dal prefetto Antonio Giannelli, hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessore alla Legalità Giulio de Santis, il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e i vertici delle forze dell’ordine.

Il confronto ha riguardato il rafforzamento della collaborazione tra gli apparati pubblici e gli istituti privati impegnati nei servizi di trasporto valori. Giannelli ha annunciato l’intenzione di mettere a punto un piano integrato di controlli, con l’obiettivo di impedire che le strade della provincia diventino teatro di assalti armati. Il prefetto ha definito questi episodi inaccettabili non soltanto per Foggia, ma per l’intera regione, sottolineando la necessità di intervenire prima che gli attacchi si verifichino.

«Dovrà esserci una intensificazione dei controlli: questi eventi, oltre ad essere perseguiti, vanno prevenuti», ha dichiarato Giannelli. Il prefetto non ha fornito indicazioni sull’eventuale impiego di droni, ma ha confermato che sarà adottata una pianificazione condivisa. Il nuovo metodo operativo, secondo quanto riferito, dovrebbe essere definito già dalla prossima settimana. Durante l’incontro è emersa anche la questione della protezione dei mezzi blindati, dopo le perplessità sollevate sul livello di scorta garantito a un portavalori che trasportava un milione di euro.

La presenza di pattuglie o di una scorta dedicata, è stato ricordato, non costituisce una misura ordinaria per ogni trasporto privato, ma viene disposta dalle autorità competenti nei casi ritenuti più rischiosi. Sollecitato sulla possibilità di predisporre maggiori accompagnamenti, il prefetto ha ribadito che servono disposizioni chiare e che le forze di polizia sono qualificate per affrontare situazioni di questo tipo. L’obiettivo indicato è compiere ogni sforzo per evitare nuovi attacchi e garantire maggiore sicurezza durante i trasferimenti.

Giannelli ha inoltre annunciato un confronto con le imprese che svolgono i servizi di trasporto valori. Le aziende, ha spiegato, sono preoccupate per la frequenza e la violenza degli episodi. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e guardie giurate sarà quindi al centro delle prossime iniziative, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i lavoratori e prevenire ulteriori assalti.



Pubblicato il 13 Novembre 2026