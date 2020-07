“Controcorrente”: terza edizione del Festival Stramurales

L’associazione Stornara Life aps annuncia la terza edizione del Festival di Street Art “Stramurales “, come sempre con la direzione artistica di Lino Lombardi, fotografo e grafico. che si terrà dal 1 al 12 agosto 2020 a Stornara. Scopo dell’Associazione è continuare il cammino già intrapreso di portare arte in un paese che ne era privo e che, grazie alle riuscite precedenti edizioni, ha reso lo Stramurales famoso a livello nazionale e non solo. Peculiarità di questo festival è il rapporto di amicizia che si crea spontaneamente tra organizzatori ed artisti lasciati liberi, questi ultimi, di dipingere, dando libero sfogo alla loro fantasia e con qualunque tecnica. In questo l’associazione va “controcorrente ” mettendosi lei a servizio degli artisti e non viceversa. Si crea così una sinergia ed un clima che trasforma le performance artistiche in giornate di gioia e allegria che travolgono il paese: un via vai di colori, spray, secchi, pennelli, scale, carrelli elevatori ecc. che coinvolge non solo gli artisti ma tutto il paese che pian piano si sta trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto. E’ proprio questa la Street Art , considerata da anni “la nuova arte” capace non solo di donar bellezza immediatamente fruibile a tutti ma anche di cambiare radicalmente l’identità di un paese e la sua economia. E’ in crescendo il turismo lento che è proprio quello che permette di assaporare con calma le bellezze italiane presenti anche nei piccoli borghi. Stornara può vantare fino ad ora la presenza di ben 32 murales, che diverranno più di 50, dopo l’edizione di quest’anno, dipinti anche da artisti famosi nel mondo che, ed è vanto di questo Festival, chi viene a Stornara potrà vedere tutti quanti sui muri del paese: Stinkfish, Colectivo Licuado, Braga last1, Dale Grimshaw, Zabou, Alessandro Suzzi (Gods In Love) ,Cheko’s art ,Kris Rizek, Bifido art, Moby Dick, No Chance The Gaetan , Devil, Aurora, Alessandra Santo Stefano (Double A ), Zip . Questa edizione 2020 vedrà l’arrivo di nuovi grandi artisti come Alaniz , Leticia Mandragora , Bastardilla, Toni Espinar, Dimitris Taxis, e il ritorno degli ormai amici di Stramurales: Zabou , Cheko’s art , Alessandro Suzzi ( Gods in Love ) ,Kris Rizek, No Chance, Devil, Aurora , The Gaetan ,Zip . Confermato anche l’arrivo di giovani artisti italiani e locali: Francesca Babolin, Lucione, Mary Latronica, Nicola Ciarallo e Antonio Giuliani e del maestro Cosimo Tiso pittore e scultore.

Condividi sui Social!