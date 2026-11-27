(Adnkronos) – Quando il dolore diventa cronico e limita il movimento compromette la qualità della vita. Come intervenire in modo tempestivo? Quali farmaci scegliere e per quanto tempo? Sono le domande a cui risponde il nuovo Consensus promosso dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), che ha formulato 18 raccomandazioni per aiutare i medici a utilizzare i farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans) in modo più appropriato. Mentre prima era prevalentemente l’esperienza a guidare le modalità di utilizzo, oggi i medici ortopedici italiani possono contare sulla presenza di un riferimento condiviso. Il documento è stato pubblicato il 16 ottobre sulla rivista scientifica ‘Frontiers in Pain Research’ ma viene presentato oggi a Milano durante un incontro stampa organizzato da Dompé con il patrocinio della Siot.

In Italia, secondo i dati Istat 2023, circa 9,8 milioni di persone, pari al 16,7% della popolazione, riferiscono di soffrire di artrosi, artrite o osteoporosi. Tra gli over 65, la percentuale arriva al 46,3%. “Il dolore osteoarticolare è uno dei problemi più comuni nella pratica ortopedica – ha spiegato Paolo Tranquilli Leali, Past-President Siot, membro del Comitato dolore Siot e vicepresidente dell’Osservatorio fratture da fragilità Italia. Un paziente che ha difficoltà a camminare, salire le scale o svolgere le normali attività rischia di perdere progressivamente autonomia, con effetti negativi sulla vita familiare, sociale e lavorativa. Un dolore acuto trattato in modo inadeguato può anche contribuire, attraverso meccanismi di sensibilizzazione del sistema nervoso, alla persistenza del dolore nel tempo. Per questo è importante intervenire sin dall’inizio con una terapia adeguata, personalizzata sulle condizioni del paziente e sull’evoluzione clinica”.

Il documento scientifico nasce dalla necessità di ridurre la variabilità delle scelte terapeutiche nella pratica clinica. Utilizzando il metodo Delphi, esperti hanno discusso in due round di valutazione, raggiungendo 18 raccomandazioni condivise. Le indicazioni riguardano i meccanismi d’azione dei farmaci antinfiammatori non steroidei e la gestione del dolore in diverse situazioni, tra cui chirurgia ortopedica e dolore traumatico e oncologico. “I farmaci antinfiammatori non steroidei sono tra i più prescritti in ortopedia. Per questo abbiamo ritenuto utile promuovere un Consensus che aiuti i medici a utilizzarli in modo appropriato”, ha sottolineato Alberto Di Martino, coordinatore del Comitato dolore Siot e docente all’Università di Bologna. “Il messaggio – ha aggiunto – è controllare il dolore con una terapia adeguata alla situazione clinica e alle caratteristiche del paziente, considerando efficacia, sicurezza e durata del trattamento. Tra le indicazioni, il panel ha concordato che l’efficacia dei Fans nel trattamento del dolore muscoloscheletrico e articolare è analoga quando si utilizzano dosaggi equivalenti. Per dosaggio equivalente si intende la quantità di farmaco che produce un effetto analgesico e antinfiammatorio simile a quello di un altro Fans. Il panel ha poi espresso un parere favorevole sull’uso del ketoprofene sale di lisina per il controllo del dolore postoperatorio dopo le dimissioni, nell’ambito di trattamenti a breve termine, tipicamente tra 7 e 14 giorni. Questa opzione può aiutare il paziente a recuperare il movimento e seguire il percorso riabilitativo, sempre sotto la valutazione medica”.

L’efficacia analgesica non è l’unico criterio da considerare quando si sceglie un antinfiammatorio. Stomaco, cuore e reni possono risentire dell’assunzione prolungata di un antinfiammatorio, soprattutto negli anziani e in chi assume più farmaci contemporaneamente. “A dosi analgesiche equivalenti, i fans possono avere un’efficacia simile. Nella pratica clinica, il profilo di tollerabilità diventa particolarmente importante”, ha osservato Francesco Scaglione, docente Scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica, Università degli Studi di Milano. “Il ketoprofene sale di lisina – ha continuato – ha caratteristiche farmacologiche interessanti. La salificazione con lisina offre un possibile vantaggio in termini di tollerabilità gastrointestinale rispetto al ketoprofene non salificatо (ketoprofene acido). Il profilo rischio-beneficio del ketoprofene sale di lisina, in determinate condizioni cliniche, ha supportato il parere favorevole del consensus. In generale, è fondamentale considerare le controindicazioni, le possibili interazioni farmacologiche e il profilo di rischio individuale, utilizzando la dose minima efficace per il periodo più breve necessari”.

La necessità di rendere più uniformi gli approcci terapeutici e trasferire le evidenze scientifiche nella pratica quotidiana guida lo sviluppo di raccomandazioni e linee guida condivise. “Crediamo che il valore della conoscenza scientifica si misuri anche nella capacità di renderla accessibile e utile nella pratica clinica”, ha evidenziato Michela Bagnasco – Medical Affairs Director – Primary & Specialty Care – Dompé farmaceutici – per questo continuiamo ad investire in studi, pubblicazioni e dialogo con le società scientifiche. Vogliamo essere al fianco della comunità scientifica, sostenendo momenti di confronto, formazione e aggiornamento per i medici. Questo impegno è stato recentemente portato avanti anche durante un evento formativo organizzato dall’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, per favorire una gestione del dolore sempre più attenta alle esigenze dei pazienti”. La gestione corretta del dolore non finisce con la prescrizione del medico. Una volta a casa, anche i pazienti hanno responsabilità precise: devono rispettare dosaggi e durata della terapia, non associare più antinfiammatori autonomamente, informare il medico su altri farmaci che assumono, inclusi quelli da banco, e segnalare tempestivamente un dolore che peggiora o non risponde al trattamento. Dopo un intervento chirurgico, in particolare, saltare le dosi prescritte o modificare autonomamente la terapia può compromettere il controllo del dolore e ostacolare la riabilitazione.

“Il primo consiglio è di non sottovalutare un dolore persistente, che si ripresenta frequentemente o limita le normali attività quotidiane. Uno degli errori più comuni è ricorrere agli antinfiammatori senza consultare un medico, magari assumendo per giorni un farmaco che in passato ha dato beneficio, senza considerare che la situazione di salute può essere cambiata. Bisogna evitare di aumentare le dosi o di abbinare più antinfiammatori nella speranza di ottenere un effetto maggiore. Il dolore deve essere riconosciuto e trattato correttamente. Il nostro obiettivo è consentire al paziente di tornare a muoversi e a svolgere le proprie attività, intervenendo sulle cause del dolore e scegliendo il trattamento più adatto”, ha concluso Tranquilli Leali. Infine: il messaggio che emerge dal Consensus Siot riguarda sia chi prescrive sia chi si cura. Per i medici significa scegliere la terapia in base alle condizioni cliniche, analizzando benefici e rischi e verificando l’efficacia nel tempo. Per i pazienti significa riconoscere quando è necessario chiedere aiuto e seguire correttamente le indicazioni ricevute. Il dolore può essere un segnale utile per capire che qualcosa non va, ma sopportarlo senza motivo o cercare di gestirlo da soli non aiuta a guarire. L’obiettivo della cura è permettere a tutti di tornare a muoversi, recuperare autonomia e riprendere la propria vita.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2026