Contributi fino a 20.000 euro per l’apertura di nuove attività

Da ieri è possibile presentare le candidature per l’apertura di nuove attività nei settori del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di ottenere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 20.000 europer singola proposta. La somma stanziata per detta iniziativa ammonta complessivamente a 180.000 euro per poter finanziare 9 proposte progettuali che riguardino la nuova apertura di attività nei suddetti settori. L’Avviso Pubblico comunale prevede per la presentazione delle candidature 3 finestre temporali: 1^ finestra temporale dal 16 Maggio 2022 al 17 Giugno 2022, 2^ finestra temporale dal 19 Settembre 2022 al 21 Ottobre 2022, 3^ finestra temporale dal 16 Gennaio 2023 al 17 Febbraio 2023 . I requisiti, le modalità e le condizioni per la presentazione delle domande sono contenuti nell’Avviso Pubblico, il quale è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.santagatadipuglia.fg.itnella Sezione “In Primo Piano”.

