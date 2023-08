Contratto medici, nuova fumata nera: trattativa riparte il 5 settembre

(Adnkronos) – Contratto medici, ancora niente di fatto. Si è già concluso l'incontro di oggi all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per la ripresa delle trattative con i sindacati sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria 2019/21. Il confronto si è svolto in un clima positivo, ma si è chiuso con una nuova fumata nera. Come previsto la trattativa ripartirà dunque dopo la pausa estiva, martedì 5 settembre. "Il clima dell'incontro di oggi è stato positivo e produttivo", dichiara Antonio Naddeo, presidente dell'Aran. "La prossima riunione è convocata per martedì 5 settembre alle 10.30", informa l'Aran in una nota. "Al centro della discussione odierna, in particolare – riferisce Naddeo – il tema dei servizi di guardia, l'indennità di esclusività nel part-time, il patrocinio legale. Su quest'ultimo punto vi è la disponibilità dell'Aran ad accogliere le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali. Riprenderemo le trattative il 5 settembre". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Agosto 2023