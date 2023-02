Contratti diversi: “In Arif, figli e figliastri”

Arif/Puglia, contratti da applicare e stipendi ancora in primo piano, facciamo un po’ chiarezza. E magari partendo da quel lontano 2010, allorquando fu approvata la legge regionale n. 3/2010 che battezzava la nuova agenzia pugliese irrigui/forestali. In contemporanea era prevista la stabilizzazione dei precari che svolgevano mansioni di operai e impiegati nella precedente gestione dell’Ente. La stabilizzazione fu effettuata con contratto Idraulico Forestale e un paio d’anni dopo lo ‘tsunami’ in Arif del personale proveniente da Comunità Montane, Consorzi Agrari e società Ex-SMA coi seguenti presupposti: personale Comunità Montane con contratto Pubblico; Consorzi con contratto privatistico-Idraulico/Forestale e più complesso il passaggio del personale Ex-SMA, che per la parte operaia passa con contratto Privatistico (I.F.) mentre gli impiegati verranno stabilizzati in un secondo momento. Nel 2014, a una parte di operai fino a quel momento con contratto privatistico, fu riconosciuto (tramite concorso) il contratto Pubblico, i restanti continuarono a lavorare con contratto Privatistico. Ma andiamo avanti e arriviamo al 2017, quando agli impiegati Ex-SMA fu prevista la stabilizzazione con contratto Pubblico, avvenuta solo nel 2020. E tre anni fa i sindacati arrivarono disuniti a uniformare il trattamento contrattuale per tutti i lavoratori Arif, senza distinzione di provenienza, con la richiesta di assunzione con unico contratto di lavoro. A prescindere, insomma, che fosse di natura pubblica o privata. In quell’occasione il sindacato autonomo Csa/Regioni fu l’unico al tavolo a non sottoscrivere un ‘accordo’ che prevedeva soltanto per alcuni lavoratori l’applicazione del contratto pubblico. E arriviamo ai giorni nostri. Quando, dopo una montagna di ricorsi (respinti da Tar/Puglia e ministeri competenti) per il riconoscimento dello stesso contratto (Pubblico) riservato agli Ex-SMA, tornano a galla i problemi delle diverse applicazioni contrattuali, con le ultime osservazioni alla nuova L.R. 30/2022 e le polemiche sui presunti stipendi gonfiati, soprattutto agli operai. Ancora dal Csa/Regioni spiegano: <<Quello della retribuzione per gli spostamenti Casa-Lavoro è questione delicata da affrontare coll’Azienda, a prescindere dal contratto che l’amministrazione attua. E lo si farà tenendo conto che, se ci sono stati abusi dovuti all’uso indiscriminato dell’indennità chilometrica, sono abusi perpetrati a danno dei lavoratori che legittimamente ne usufruiscono. Per quanto riguarda le buste-paga, se uno stipendio da 1600 euro lordi (1200 al netto) è esagerato, non vale neanche la pena commentare; sarebbe un insulto ai lavoratori>>.

Francesco De Martino

