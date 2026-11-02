Contrasto alla criminalità giovanile, sequestrate cinque crack house a Foggia

La Polizia ha sequestrato a Foggia cinque crack house utilizzate per la preparazione, spaccio e commercializzazione di sostanze stupefacenti, in particolare crack, nonché per il loro consumo. Il blitz rientra nell’operazione nazionale di contrasto alla criminalità giovanile. Gli immobili sequestrati in via Salomone, via Sapienza, via Carella, via Catalano e via Intonti, sono stati individuati anche a seguito di segnalazioni pervenute sull’app YouPol della Polizia di Stato, che esprimevano “la preoccupazione dei cittadini per la presenza sempre più diffusa di persone dedite al consumo di droga e per una fiorente attività di spaccio”. I locali erano dotati anche di sistemi di videosorveglianza, utilizzati per controllare le strade e le aree circostanti, individuare eventuali movimenti sospetti e segnalare tempestivamente l’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel corso delle perquisizioni, si è proceduto al sequestro di cocaina, crack, hashish e marijuana, in parte già suddivisi e confezionati per lo spaccio; bicarbonato di sodio e altri prodotti chimici, bilancini di precisione, fornelli elettrici, pentole con residui della lavorazione del crack e materiale per il confezionamento della droga; apparecchiature di videosorveglianza; strumenti artigianali utilizzati per il consumo di droga, tra cui dispositivi ricavati da bottiglie di plastica, oltre a fogli di alluminio, cannucce e appunti manoscritti con annotazioni contabili.

Nell’ambito della stessa attività messa in campo nelle ultime settimane in tutta Italia, anche nella provincia di Lecce la Polizia ha proceduto alla identificazione di 6.802 persone, di cui 353 minorenni. All’esito dei controlli, 42 maggiorenni e 9 minorenni sono stati indagati, mentre sono state arrestate 13 persone. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate droga e armi.



Pubblicato il 2 Novembre 2026