Contrabbando di gasolio, sequestri per 7,5 mln a Bari e Foggia

I finanzieri dei Comandi provinciali di Bari e Foggia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura di Foggia e convalidato dal gip, per oltre 7,5 milioni di euro nei confronti di sette indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a più reati in materia di accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente sono state fatte perquisizioni domiciliari a carico di altre 16 persone indagate nello stesso procedimento.

L’indagine, condotta dai Nuclei PEF di Bari e Foggia con il II Gruppo Bari e la Compagnia di Manfredonia, riguarda un’organizzazione con base a Cerignola, attiva a livello nazionale, che avrebbe movimentato ingenti quantitativi di gasolio senza pagare le accise dovute. Secondo l’ipotesi accusatoria, i sistemi di frode sarebbero tre.

Il primo riguarda gasolio per autotrazione di provenienza comunitaria, arrivato in Italia su rotaia in ferro-cisterne o su gomma nei cosiddetti “cubotti”, con documenti che lo qualificavano come “liquido anticorrosivo”. Una volta recuperato, sarebbe stato riversato in un deposito commerciale di Cerignola gestito da una società riconducibile al sodalizio e rivenduto a operatori del settore. Il secondo prevede l’uso di olio lubrificante, acquistato in Italia e destinato solo sulla carta all’esportazione, per “tagliare” il gasolio e aumentarne artificiosamente il quantitativo da rivendere ai distributori stradali in totale o parziale evasione d’accisa.

Il terzo riguarda prodotto petrolifero ad aliquota agevolata, ottenuto tramite società create ad hoc che, invece di destinarlo ad attività agricole, lo avrebbero ceduto “in nero” a terzi senza titolo, che lo avrebbero usato per autotrazione, soggetta a maggiore imposta. Gli schemi sarebbero stati resi possibili da una rete di società e dalla collaborazione di autisti, broker, responsabili amministrativi e prestanome, che avrebbero gestito compravendite e movimentazioni con documentazione falsa e reimpiegato i proventi illeciti nell’acquisto di nuovo prodotto o in investimenti mobiliari e immobiliari.

Per gli anni 2025 e 2026 sarebbero stati immessi in consumo oltre 13,5 milioni di litri di prodotto di contrabbando, di cui oltre 500mila litri sequestrati in flagranza, con accise evase per oltre 7,5 milioni di euro. Gli accertamenti bancari e patrimoniali hanno inoltre individuato un patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a imprese, familiari e persone di fiducia del principale indagato, da cui è derivata la contestazione di trasferimento fraudolento di valori. Sono stati sottoposti a vincolo due depositi commerciali di prodotti petroliferi, un’imbarcazione, gli asset di altre sette società, conti correnti, immobili e numerosi autoveicoli.



Pubblicato il 12 Novembre 2026