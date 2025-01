Continua la pioggia, finisce il gelo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Fine del gelo sull'Italia? Sì, almeno stando alle previsioni meteo degli esperti di oggi, 21 gennaio 2025, che parlano degli ultimi 10 giorni di gennaio con frequenti piogge, ma anche con temperature sopra la media del periodo grazie all'arrivo di una perturbazione ora centrata sull'arcipelago delle Azzorre. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma lo scenario dei prossimi giorni riassumendolo in una parola: Autunno. Dopo il passaggio del ciclone nordafricano, in risalita dalla Tunisia fino al Piemonte, entreranno in scena le perturbazioni nord atlantiche con un graduale miglioramento del meteo al Sud. Ciò nonostante, nelle prossime ore correnti umide da ovest causeranno ancora qualche pioggia sul versante tirrenico, specie tra Campania e Calabria; ci saranno deboli residue precipitazioni, nevose oltre i 1000 metri, anche sul Triveneto poi il tempo cambierà in modo più significativo. Da mercoledì una perturbazione centrata sull’oceanico arcipelago delle Azzorre (ha soppiantato da alcuni giorni il famoso Anticiclone delle Azzorre) raggiungerà l’Italia e porterà piogge al Nord fino a giovedì, con fenomeni in estensione anche a Toscana, Umbria e Alto Lazio; nel contempo, le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto al Sud e sulla fascia adriatica con picchi di 18°C al Centro e 21-23°C al meridione. In sintesi, da metà settimana sembrerà di essere in Autunno: il Nord e parte del Centro risulteranno piovosi (neve sulle Alpi oltre i 1400 metri e solo sulle cime più alte degli Appennini) mentre il Sud si colorerà con toni quasi primaverili; dal punto di vista termico, infatti, i modelli meteo sub stagionali prevedono valori sopramedia fino a fine gennaio con picchi anche di 8-10°C oltre i valori tipici del mese. E’ in arrivo, dunque, un altro periodo mite e grigio: dimentichiamoci le pungenti, terse, azzurre giornate sottozero al Nord, il frizzante risveglio di un’alba ghiacciata; sempre più spesso in Italia ‘l’Inverno resta Autunno’. In tendenza, non si escludono comunque dei momenti asciutti anche al Centro-Nord: si prevedono due giornate, venerdì e sabato, piuttosto buone e soleggiate anche se, da domenica, un nuovo fronte atlantico dovrebbe raggiungere l’Italia. In tal caso, gli ombrelli tornerebbero ad aprirsi sempre sulle stesse zone, settentrione e medio versante tirrenico come avviene in Autunno e come, sempre più spesso, avviene anche nella ‘stagione bianca’ di una volta. Martedì 21. Al Nord: variabile, locali residui fenomeni al Nord Est e sui settori alpini, nebbia in pianura. Al Centro: instabile su Tirreniche e Adriatiche. Al Sud: piogge sparse sui settori tirrenici, poi anche in Puglia. Mercoledì 22. Al Nord: pioggia e neve oltre i 1000 metri al Nord Ovest. Al Centro: piogge sparse su Toscana, Umbria, Lazio. Al Sud: soleggiato, più nubi in Campania. Giovedì 23. Al Nord: pioggia al Nordest, migliora altrove. Al Centro: piovaschi sparsi su Toscana, Umbria, Lazio. Al Sud: velato ma più mite. Tendenza: venerdì e sabato con tempo stabile e soleggiato, domenica nuove piogge; via via più mite ovunque. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025