(Adnkronos) – L’Italia sta rispettando gli impegni presi con l’Unione europea per tenere sotto controllo la spesa pubblica. A confermarlo è il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, intervenuto durante una seduta del Parlamento europeo a Strasburgo. “Dieci Stati membri – afferma – sono attualmente soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Per questi Stati membri, abbiamo valutato il rispetto del percorso di spesa netta correttivo stabilito dal Consiglio, tenendo conto anche della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia nazionale. Sei Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia) si sono dimostrati conformi”.

L’Italia “si prevede che corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. E’ una buona notizia”, ha poi confermato il commissario.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026