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Conte: “Mi dimetto da Commissione Covid, spazzerò via il fango”

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(Adnkronos) – Giuseppe Conte si dimette dalla Commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani, martedì 4 agosto. "In vista dell'audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango", dice il leader del M5S con un post sui social invitando a seguire l'intervento in diretta streaming.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Agosto 2026

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