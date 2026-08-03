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Conte: “Mi dimetto da Commissione Covid, spazzerò via il fango”
(Adnkronos) – Giuseppe Conte si dimette dalla Commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani, martedì 4 agosto. "In vista dell'audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango", dice il leader del M5S con un post sui social invitando a seguire l'intervento in diretta streaming.
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Pubblicato il 3 Agosto 2026