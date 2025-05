Conte: “Futuro? Ora la festa scudetto”. E De Laurentiis: “Non lo obbligo a restare”

(Adnkronos) – "È successo di nuovo ed è stato bellissimo". Antonio Conte esordisce così ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli. Il futuro dell'allenatore appare tutto da definire. "Questi ragazzi sono stati fantastici, non era semplice perché c'era una pressione pazzesca, l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi e siamo contenti. Abbiamo fatto un campionato straordinario, ma è merito di questi ragazzi che hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi aveva vinto due anni fa e l'anno scorso era arrivato a decimo", dice.

Per Conte, arriva una sorpresa durante l'intervista. L'amico ed ex compagno di squadra Ciro Ferrara, oggi commentatore per Dazn, fa entrare una torta e la regala al tecnico: "Antonio, ora puoi mettere la ciliegina" dice l'ex difensore, ricordando una delle celebri frasi di Conte in questa stagione, che pochi giorni fa aveva parlato così dell'obiettivo a portata di mano ("Dobbiamo mettere solo la ciliegina"). Conte se la ride, accetta e risponde con una battuta: "Mi auguro tu l'abbia portata col pensiero di dire 'metti la ciliegina', altrimenti rimanevo con la torta in mano. Vincere a Napoli è difficilissimo, farlo 2 volte in 3 anni è straordinario, perché questo non è un club che parte sistematicamente per vincere". Conte parla del percorso del suo Napoli: "Io penso che se guardiamo lo 0-0 col Modena o il 3-0 in casa del Verona all'inizio e ì oggi stiamo festeggiando lo scudetto, significa che abbiamo fatto qualcosa di veramente clamoroso". Inevitabile la domanda sul futuro: "Noi ci stiamo godendo tutto, io con il presidente ho un ottimo rapporto. Anche con la famiglia, abbiamo avuto la possibilità quest'anno di conoscerci, io ho conosciuto lui e lui ha conosciuto me. Adesso stiamo festeggiando tutti quanti insieme, siamo due vincenti, magari lo siamo in maniera diversa ma siamo due vincenti". Del futuro di Antonio Conte ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Mai dire mai – il commento del tecnico a Dazn – gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata e non bisogna mai obbligarli. Anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto. Se uno vuole mettersi a disposizione, in maniera straordinaria come ha fatto lui quest'anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero. Mi farebbe molto piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Maggio 2025