Le esperienze dei circoli pugliesi e il loro ruolo nei territori saranno al centro dell’XI Congresso regionale dell’Arci Puglia, in programma oggi e domani tra Foggia e Borgo Mezzanone. Ad accogliere le delegazioni provenienti da tutta la regione sarà il Comitato provinciale di Foggia, per una due giorni che, conclusi i lavori congressuali, vedrà il confronto allargarsi alla politica nazionale con la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

Nella sala conferenze della Cgil di Foggia i lavori inizieranno questa mattina alle 10, preceduti dalla registrazione dei delegati a partire dalle 9.30. Alle 10.30 è prevista la relazione del presidente regionale dell’Arci, Davide Giove. Nel pomeriggio, dopo la presentazione del documento politico e dei documenti statistici, ampio spazio sarà riservato alle testimonianze dei territori, con cinque ore di discussione, dalle 15 alle 20, durante le quali le esperienze di chi vive e anima quotidianamente i circoli contribuiranno a sviluppare il tema scelto per questa edizione del congresso, “Ostinatamente abitiamo il contrario”.

Per la seconda giornata i delegati si sposteranno nella sala conferenze di Borgo Mezzanone, nel territorio comunale di Manfredonia, dove domani mattina i lavori riprenderanno alle 9.30. A mezzogiorno si terranno le votazioni e le proclamazioni, seguite alle 12.30 dalle conclusioni del presidente nazionale dell’Arci, Walter Massa. Nel pomeriggio, alle 16, nella stessa sala è in programma “Il progresso non si astiene”, incontro dedicato ai temi della pace, dei diritti e della democrazia. Dopo i saluti di Walter Massa, interverranno il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. A moderare il dibattito sarà il presidente dell’Arci Puglia, Davide Giove.



Pubblicato il 28 Novembre 2026