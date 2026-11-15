Conte: “Andrò ad Atreju, patto per il Quirinale? Non sta né in cielo né in terra”

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Se andrò alla festa di Atreju? “Ci sono andato altri anni, ci vado anche quest’anno”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte a ‘L’Italia di Domani’. “E’ importante andare a parlare anche a quel pubblico, parlarci tra di noi è facile”, sottolinea.

Sull’ipotesi avanzata da Rocco Casalino di un accordo nel campo progressista che tenga insieme palazzo Chigi e Quirinale commenta: “Questa cosa non sta né in cielo né in terra”.

Contrari ad aumento spese difesa? “La cybersicurezza è un’altra cosa. Non è che con F35 e caccia nuovi noi andiamo a colpire gli hacker. È un discorso completamente diverso, non ci facciamo prendere in giro”, afferma inoltre Conte.

Per quanto riguarda gli aiuti militari all’Ucraina: “E’ una questione su cui ci sono i tavoli, lasciamo che lavorino i tavoli. Noi siamo per una sintesi e la cercheremo fino all’ultimo. Lasciamo che la trovino i nostri rappresentanti”.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026