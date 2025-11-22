Attualità

Consumi, De Rita (Censis), “Prevale il modello fondato sulla ricerca della ‘piccola felicità”

(Adnkronos) – Nell’analisi dei processi sociali che condizionano o preparano la strada a nuovi modelli di consumo, si osserva “grande attenzione verso i fenomeni globali, come l'ambiente, la sicurezza, la guerra, l'inflazione e l'energia". Così il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, nel corso Forum della Distribuzione Moderna 2025 a Milano.  "Il contesto di incertezza su scala globale ma anche a livello nazionale spinge gli italiani verso una strada che li porta a occuparsi prevalentemente, se non esclusivamente, di quelli che abbiamo chiamato i ‘desideri minori’, ossia la micro-felicità, una piccola soddisfazione. Anche il modello di consumo diventa un modo per andare incontro a questa ricerca di piccola felicità”, conclude.  
Pubblicato il 22 Novembre 2025

