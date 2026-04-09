Constatazione amichevole digitale: come cambia il CAI

(Adnkronos) – Dall'8 aprile 2026 tutte le compagnie assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei clienti il modulo CAI in formato digitale. Già dal 1° luglio 2025 la constatazione amichevole era entrata ufficialmente nell’era digitale con una soluzione pensata per semplificare la gestione dei sinistri direttamente da smartphone, tablet o computer. Quella in vigore da ieri non è una sostituzione totale: il formato cartaceo della constatazione amichevole resta valido, ma la direzione è chiara. Il processo si aggiorna, diventando più rapido, preciso e soprattutto più in linea con le abitudini digitali degli automobilisti. La novità nasce dal Regolamento IVASS n. 56/2025, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di offrire strumenti online per la denuncia dei sinistri. Una svolta che segna il superamento di una delle ultime pratiche ancora legate esclusivamente alla carta. Con l’introduzione della CAI digitale, ogni compagnia assicurativa mette a disposizione un’app o una piattaforma web dedicata. Il funzionamento è intuitivo, ma richiede attenzione nella compilazione. Per completare correttamente la procedura servono alcuni passaggi fondamentali. Si parte accedendo all’app della propria assicurazione, dove è presente la sezione dedicata alla constatazione amichevole digitale. È necessario avere a disposizione i dati della polizza, del veicolo e del conducente. Successivamente si inseriscono le informazioni relative al sinistro: data, ora e luogo dell’incidente. La parte più delicata riguarda la descrizione della dinamica, che deve essere il più possibile chiara e dettagliata. In molti casi è possibile creare uno schema digitale per rappresentare visivamente l’accaduto. Un elemento chiave è rappresentato dalle immagini: foto nitide dei danni e della posizione dei veicoli aiutano a rendere la pratica più completa e ridurre eventuali contestazioni. La procedura si conclude con la firma elettronica congiunta, effettuata tramite sistemi come SPID o carta d’identità elettronica. Una volta completata, la denuncia viene inviata direttamente alla compagnia assicurativa. I vantaggi sono evidenti: · meno errori di compilazione · maggiore precisione · tempi di gestione più rapidi, anche in situazioni complesse. Nonostante ciò, il modulo cartaceo della constatazione amichevole continua a mantenere pieno valore legale. La scelta di IVASS è quella di affiancare il digitale alla modalità tradizionale, senza imporre un cambiamento forzato. Questa doppia opzione garantisce maggiore accessibilità, soprattutto per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali o si trova in condizioni in cui non è possibile utilizzare dispositivi elettronici.

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Pubblicato il 9 Aprile 2026