Domenica 15 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Le consultazioni hanno portato all’elezione di sette rappresentanti dei consorziati, espressione delle tre fasce di contribuenza previste dal sistema elettorale consortile.Nella prima fascia è stata eletta la Agriprogress s.r.l. rappresentata da Mario De Matteo; nella seconda fascia sono risultati eletti Giancarlo Frattarolo e Giuseppe Scrocco, mentre nella terza fascia sono stati eletti Giuseppe De Filippo, Angelo Di Stefano, Antonio Gramazio e Raffaele Miano.

Ai sette rappresentanti eletti si aggiunge Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore, già designato quale rappresentante dei Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica. La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà completata con il rappresentante dell’Ente Provincia. Le elezioni costituiscono un importante momento di partecipazione alla vita dell’Ente, attraverso il coinvolgimento diretto dei consorziati nella scelta dei propri rappresentanti e nella definizione degli organi di governo di un’istituzione strategica per la tutela del territorio, per l’economia e, in particolare, per l’agricoltura.

«Le operazioni elettorali hanno rappresentato un momento significativo per la vita istituzionale del Consorzio» dichiara il Direttore Generale Francesco Santoro. «Desidero ringraziare tutto il personale che, con professionalità e impegno, ha contribuito all’organizzazione e alla gestione delle diverse fasi della consultazione, nonché i consorziati che hanno esercitato il proprio diritto di voto. Il coinvolgimento della comunità consortile è un elemento fondamentale per consolidare il rapporto tra l’Ente e il territorio e rafforzare il senso di appartenenza a un’istituzione chiamata a svolgere funzioni sempre più importanti per il futuro della Capitanata».Il rinnovo della rappresentanza consortile si inserisce in una fase particolarmente delicata per il comparto agricolo, chiamato ad affrontare le sfide legate alla disponibilità delle risorse idriche, all’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e alla salvaguardia del territorio.Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata rivolge ai rappresentanti eletti gli auguri di buon lavoro, nella prospettiva di una collaborazione istituzionale orientata a rispondere alle esigenze di sviluppo del territorio.



Pubblicato il 21 Novembre 2026