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Consob, da Cdm via libera a procedura nomina Stazi a presidente

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(Adnkronos) – Come anticipato da Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'avvio della procedura di nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Lo confermano fonti di Governo. Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust. E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. Ha quindi un profilo tecnico-istituzionale molto forte, con esperienza diretta nella regolamentazione finanziaria, nell’antitrust, nelle telecomunicazioni e nei temi legati alle piattaforme digitali e ai Big Tech. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Luglio 2026

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