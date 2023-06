Consip, generale Del Sette assolto in Appello

(Adnkronos) – L’ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette è stato assolto in Appello dalle accuse di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta Consip. I giudici della Terza Sezione penale della Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado che nel gennaio del 2021 lo aveva condannato a dieci mesi, ha assolto il generale con la formula "perché il fatto non sussiste". "Grandissima soddisfazione per una sentenza che restituisce giustizia e verità a vantaggio di chi ha sempre servito lo Stato", commenta all’Adnkronos l’avvocato Carlo Bonzano difensore, insieme al collega Fabio Lattanzi, del generale Del Sette. ''La decisione della Corte di Appello di Roma ha finalmente riconosciuto l’innocenza del generale Tullio Del Sette assolvendolo dall’ingiusta accusa di rivelazione d’ufficio e favoreggiamento. Una decisione giusta che ristabilisce la verità anche se purtroppo è arrivata dopo anni di logorante attesa che hanno segnato la vita di un’irreprensibile uomo delle istituzioni'', affermano i difensori del generale Del Sette, gli avvocati Lattanzi e Bonzano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2023