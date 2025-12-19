Consiglio comunale, via libera alle variazioni di bilancio

Il Consiglio comunale di Foggia, riunitosi nella seduta di ieri, ha approvato le variazioni al bilancio di previsione finanziario, provvedimento che consentirà una gestione ordinata degli impegni contabili assunti dall’Ente per l’anno in corso e il corretto recepimento dei finanziamenti già ammessi. Via libera anche all’annualità 2026 del Programma degli interventi per il diritto allo studio e a una mozione relativa alla richiesta di un regolamento per la gestione degli spazi comuni. L’aula ha inoltre approvato il Regolamento per la disciplina dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Nel presentare il provvedimento, l’assessore Giulio De Santis ha ricordato come il nuovo Codice dei contratti riconosca alle stazioni appaltanti ampi margini di discrezionalità negli affidamenti sotto soglia, sottolineando la necessità di rafforzare i presidi organizzativi e procedurali per prevenire opacità e favoritismi. «Il Regolamento – ha spiegato – non nega la discrezionalità amministrativa, ma la governa, fissando criteri predeterminati, procedure uniformi e obblighi motivazionali rafforzati, così che ogni scelta sia verificabile ex post». L’obiettivo, ha aggiunto, è «alzare il livello di trasparenza, tutelare l’Ente e garantire pari condizioni agli operatori economici», attraverso principi come la rotazione, l’accessibilità delle informazioni e la chiara separazione dei ruoli nelle diverse fasi procedimentali. Nel corso della seduta sono stati inoltre approvati numerosi debiti fuori bilancio, la dichiarazione di interesse pubblico concreto e attuale e l’acquisizione sanante di un’area situata nel territorio comunale. In apertura dei lavori, il consigliere Antonello Di Paola ha annunciato la sua uscita dal partito Azione e l’adesione al gruppo misto. Di Paola ha precisato che, insieme al collega Antonio Mancini, assente alla seduta, farà riferimento a una lista ispirata al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.



