Consigliera Lega evoca i fatti di Modena al comizio Pd, sospesa dal partito. Meloni: “Solidarietà a Schlein”

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Per attaccare Elly Schlein una consigliera della Lega si è augurata che potesse ripetersi un episodio simile a quello avvenuto a Modena pochi giorni fa, quando diverse persone sono state investite dall'auto guidata da El Koudri. Parole che la consigliera Debora Piazza ha pubblicato in un commento su Facebook e che non sono passate inosservate. Sia la premier Giorgia Meloni sia la Lega hanno subito condannato le parole di Piazza ed espresso solidarietà a Schlein. Il partito ha anche sospeso la consigliera. "Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo totalmente le distanze, in maniera netta e inequivocabile, dalle inaccettabili e assurde frasi scritte in un commento sui social da Debora Piazza, che abbiamo già provveduto immediatamente a sospendere da ogni nostra carica interna e per cui valutiamo ulteriori provvedimenti disciplinari, da assumere nelle sedi competenti. Naturalmente esprimiamo la nostra solidarietà a Elly Schlein per quanto accaduto", spiegano il segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo del Carroccio in Senato, Massimiliano Romeo, e il segretario provinciale leghista di Lecco, Daniele Butti. In una nota la presidente del Consiglio ha espresso la sua "solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico". "La Lega – prosegue Giorgia Meloni – ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni".

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Pubblicato il 22 Maggio 2026