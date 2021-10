Consegnati i primi tre autobus ibridi per il trasporto pubblico locale

Continua l’attività di rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale urbano: sono stati infatti consegnati i primi tre autobus ibridi (di quattro) ottenuti grazie alla partecipazione del comune di San Giovanni Rotondo al bando “Smart Go City” e al successivo finanziamento della Regione Puglia per l’acquisto degli stessi.I mezzi, oltre a consentire un notevole abbattimento delle emissioni di CO2, sono dotati a bordo di telecamere, tornelli, una schermata in plexiglass a protezione degli autisti, sia da eventuali malintenzionati sia da possibili contatti ravvicinati, e da un sistema di filtro antivirale per ridurre il rischio di infezione da Covid-19 e andranno a rafforzare le linee di trasporto della città che necessitano di più autobus.Il sindaco Michele Crisettisi è recato con l’Assessore ai Trasporti Mariapia Patrizioal deposito dei mezzi per un sopralluogo.«Questi mezzi di ultima generazione dotati delle più moderne tecnologie e comfort, hanno anche una caratteristica particolare che li rende ancora più belli e unici: i colori della nostra San Giovanni Rotondo. Presto tutti avranno modo di vederli e apprezzare l’attività di potenziamento delle linee a cui sono destinati» ha commentato il primo cittadino.

Condividi sui Social!