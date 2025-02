Consegnati i lavori di realizzazione per il terzo stralcio della ss673 “Tangenziale ovest di Foggia”

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ha consegnato i lavori per la realizzazione del 3° Stralcio dei tre lotti nei quali è stata suddivisa l’intera riqualificazione della “Tangenziale Ovest di Foggia”.I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Consorzio Stabile Argo Scarl con sede legale in Corso Novara 10, 80143 Napoli .La consegna è stata preceduta, da un incontro con le organizzazioni Sindacali territoriali, in aderenza alle previsioni del Protocollo di Intesa che presidia l’intervento, trattandosi di opera commissariata (Protocollo d’intesa MIT-OO.SS. del 11/12/2020; Protocollo Commissario Straordinario-OO.SS. del 12/07/2023).Nel dettaglio, l’obiettivo del progetto è quello di garantire maggiori standard qualitativi della circolazione stradale e quindi una maggiore sicurezza sulla viabilità e sugli utenti che percorreranno l’arteria. I lavori prevedono l’ottimizzazione degli svincoli piani e a livelli sfalsati, la realizzazione di svincoli a rotatoria, il risanamento delle pavimentazioni esistenti, la razionalizzazione degli accessi diretti mediante la costruzione di bretelle di servizio, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la manutenzione straordinaria delle barriere laterali e di quelle spartitraffico, la pulizia e il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche esistenti nonché la posa in opera di impianti tecnologici e di illuminazione di ultima generazione.Il terzo lotto della S.S. 673 (ex S.S. n.16) “Tangenziale Ovest di Foggia”, ha uno sviluppo totale di 4,5 Km. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a quasi 50 milioni di euro.



Pubblicato il 26 Febbraio 2025