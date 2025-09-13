Quest’anno non è stato un benvenuto qualsiasi quello ricevuto nel loro primo giorno di scuola dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Virgilio-Salandra” di Troia.

Giovedì 11 settembre, infatti, ogni studente ha trovato, al suo ingresso in aula, una sorpresa speciale: un quaderno con una lettera dell’associazione che ha “adottato la classe” e accompagnerà i ragazzi lungo un percorso di scoperta del territorio e crescita collettiva.

Il quaderno donato – che l’assessora comunale all’Istruzione, Dina Di Giulio, ha consigliato agli alunni di utilizzare per la materia di Educazione civica – presenta in copertina il Rosone simbolo di Troia con al centro la Scuola, a significare quanto l’educazione e la formazione dei giovani rappresenti il futuro dell’intera comunità.

“Connessi al territorio – Un ponte tra scuola e associazioni” è dunque un viaggio, promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Troia e fortemente sostenuto dal sindaco Caserta, che durerà tutto l’anno: dentro la città, tra le storie, le persone e le tradizioni del Paese del Rosone.

Scuola e associazioni cammineranno fianco a fianco per la conoscenza da vicino della bellezza e dei bisogni del territorio, sui fronti dell’ambiente, dell’inclusione (anche in tema di disabilità), dello sport e di una cultura territoriale condivisa che passi attraverso la socializzazione e lo scambio intergenerazionale.

Ecco, dunque, le associazioni troiane che procederanno insieme alle classi medie dell’I.c. “Virgilio-Salandra” in questo percorso formativo: Pro Loco e Museo della Civiltà Contadina (entrambe detentrici della tradizione e della storia popolare locali); Centro Giorgio Casoli (struttura socio-assistenziale per disabili) e Centro Itaca (struttura riabilitativa parte integrante del Csm di Troia); Asd Silver Sun Ecana e Gs Troia (associazioni sportive); Avis, Admo e Aido (che rappresentano le “associazioni del dono”); Tur-27 (che si occupa di protezione civile e soccorso); Bohemien (associazione ricreativa musicale).

Ogni associazione, in base alle proprie caratteristiche e inclinazioni, orienterà i ragazzi in specifici percorsi di riscoperta del territorio. Percorsi fatti di esperienze reali e interattive.

“Perché crescere non significa solo studiare, ma appartenere, creare e costruire insieme”, afferma l’assessora all’Istruzione Di Giulio, ideatrice del progetto presentato giovedì mattina agli studenti.

Durante l’anno scolastico, allora, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la preside, professoressa Maria Michela Ciampi, le classi potranno visitare le sedi delle associazioni loro assegnate, conoscerne da vicino le attività e successivamente partecipare alle iniziative proposte: saranno gli alunni a compiere il primo passo di avvicinamento, costruendo ponti di dialogo e scoperta.

Un cammino di crescita e nuove entusiasmanti esperienze, insomma, su cui l’assessora Di Giulio aggiunge: “Tutto nasce dalla presa di coscienza che i ragazzi di oggi non conoscono realmente le ricchezze civiche e sociali del proprio territorio. Il progetto cercherà, allora, di sensibilizzare alla cittadinanza attiva gli studenti, che, quando stimolati in modo efficace, rispondono sempre con passione. I giovani troiani – prosegue Di Giulio – chiedono di essere coinvolti nella vita della comunità”.

Entusiaste del progetto anche le associazioni troiane: “Che negli ultimi anni – prosegue Di Giulio – soffrono dell’assenza di un ricambio generazionale al loro interno. ‘Connessi al territorio’ ha quindi l’ulteriore obiettivo di colmare un simile vulnus. Questa esperienza vuole essere anche un’occasione – evidenzia l’assessora all’Istruzione – per far conoscere ai nostri giovani il panorama associativo locale, da loro forse considerato distante ma invece ricco di valori, passione e impegno civico. Un’opportunità per intrecciare storie, esperienze e sogni. Un modo interattivo, di più, per instillare al meglio nelle nuove generazioni senso civico e amore per la propria terra. L’augurio, infine – aggiunge Di Giulio -, è che questi ragazzi possano diventare parte attiva e propositiva, con idee innovative, anche nell’organizzazione di alcuni eventi identitari del nostro paese, come la Festa del Grano o quella del Vino, solo per citare alcuni esempi. Un ringraziamento speciale – chiosa Di Giulio – anche alla preside dell’Istituto comprensivo ‘Virgilio-Salandra’ di Troia, Maria Michela Ciampi, senza la cui piena e immediata disponibilità a sostenere il progetto tutto questo non sarebbe possibile”.



Pubblicato il 13 Settembre 2025