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Congresso Sirm 2026: Ai e sinergia tra medici e tecnici per il futuro della radiologia

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Innovazione tecnologica – con l’intelligenza artificiale e l’interventistica in primo piano – un modello organizzativo multidisciplinare, una stretta collaborazione tra medici radiologi e tecnici sanitari, formazione congiunta e protocolli nazionali condivisi per garantire percorsi diagnostici sempre più efficienti e mettere al centro la sicurezza del paziente. Sono questi i temi chiave emersi al MiCo di Milano in occasione del 52° Congresso nazionale della Sirm – Società italiana radiologia medica e interventistica.


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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