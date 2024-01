Congresso Fdi, De Leonardis verso la presidenza. Il nodo resta Foggia

Stagione di congressi per il centrodestra, la prossima domenica a Foggia sarà la volta di Fdi dopo Fi. Per i lavori arriveranno, presso la sede Formedil di via Napoli, Fitto, Gemmato e Bignami più il presidente dell’assemblea, una personalità nazionale che a breve sarà comunicata. Una mattinata di dibattito, le operazioni di voto si svolgeranno nel pomeriggio. Il partito di Giorgia Meloni eleggerà il suo “presidente” a cinque anni dal primo congresso celebrato sul territorio, nel 2017, che scelse Giandonato La Salandra, oggi parlamentare.

La mozione sarà unica a favore del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, “presidente in pectore” senza strappi ma con la volontà di unire tutte le anime.

“Per De Leonardis sarà quasi un’acclamazione- dice Gianvito Casarella, dirigente di Cerignola-, un partito maturo che voterà essendo arrivato a una sintesi prima”. Certo non è sempre stato così rispetto al partito nato nel 2012: “In An spesso si sono verificati inutili scontri muscolari che hanno lasciato ‘feriti’. Cui prodest? De Leonardis è la giusta garanzia di unità. Dobbiamo radicarci meglio dove non lo siamo ed eguagliare sempre più quelle che sono le percentuali nazionali”.

Il direttivo provinciale sarà “molto allargato”, anticipa senza fare nomi Casarella, non certo “proporzionale” in base alle tessere. Con riferimento solo ai centri più grandi, sono circa 600 per Cerignola, poco più di 500 a Foggia e 350 su S. Severo.

In quella sede si sentirà anche la voce dei sindaci, da quello di Biccari Gianfilippo Mignogna a quello di Celenza Massimo Venditti che porteranno, presumibilmente, le istanze dei “piccoli comuni” e, in quanto sindaci, di diritto nel direttivo provinciale.

De Leonardis, a detta dei più, raccoglie molte adesioni personali in tutto il territorio. In molti ricordano il suo essersi speso per ogni elezione, con i parlamentari, per arrivare possibilmente al risultato. Su Foggia il plauso del capogruppo di Fdi al Comune Claudio Amorese: “La città non vede l’ora di ripartire dopo il commissariamento del partito e del Comune. La quadra trovata su De Leonardis è qualificante, un moderato, il giusto punto di equilibrio rassicurante per una rinnovata gestione. Mi farò portavoce di un nuovo corso, bisogna riattivare il movimento giovanile, riavvicinare la gente alla politica, essere inclusivi. Bisogna riprendere il centrodestra a Foggia dove abbiamo l’ambizione di crescere e rivendichiamo la leadership”.

“Una grande responsabilità e anche un onore, un ruolo impegnativo per il partito che è numericamente il più importante d’Italia”. Parole di Giannicola De Leonardis che si prepara a ricevere lo scettro di presidente. “Puntiamo a radicare non solo il partito ma i nostri valori, la nostra cultura alternativa al Pd e al M5s, a far crescere una classe dirigente. Il nostro è un partito giovane, che in pochi anni è arrivato a governare l’Italia. Lavoreremo insieme a tutta la coalizione per le amministrative, si vota in 15 Comuni di cui 4 oltre i 15mila abitanti. Un appuntamento importante per cui sono in corso di svolgimento già alcuni tavoli”.

Fdi, a Foggia e in Capitanata, mira alla leadership, “ma non solo al traino del vento nazionale”, specifica De Leonardis.

A proposito di amministrative, la contesa su S. Severo non sarà semplice, il consigliere regionale glissa ma è acclarato che, dopo dieci anni di centrosinistra, gli avversari si stiano preparando alla rimonta. Nel paese dell’Alto Tavoliere i partiti della coalizione rivendicano, ognuno, un candidato sindaco o sindaca, e hanno carte da giocare sia Lega, sia Fi, sia Fdi. A cominciare da Foggia, passando per Manfredonia e Apricena, nessun candidato negli ultimi anni è venuto fuori dalle fila di Fdi. Dopo il congresso, dice Casarella, “un minuto dopo, dobbiamo metterci al lavoro”.

Una fase, quella dell’elezione interna, che si incrocerà a breve sia con le urne alla Provincia, sia con quelle amministrative ed europee di giugno. Se il congresso si preannuncia all’insegna dell’unità, i nodi più intricati si presenteranno poco dopo. Per esempio con il congresso di Fdi a Foggia, dove si dovrà scegliere e decidere chi prenderà le redini per confrontarsi sia con gli eletti in Comune sia con la realtà politica della città, senza alcuni punti di riferimento quali potevano essere il compianto Franco Di Giuseppe, con un certo risentimento di chi è rimasto fuori dall’ultima competizione elettorale, le difficoltà nella Lega, l’intesa nella coalizione, il calo di Fi nelle percentuali.

Il voto alla Provincia, negli anni scorsi, ha visto ogni partito del centrodestra correre da solo o indossare la veste del civismo. In molti giurano che sarà così anche questa volta. Forse si vota a marzo per Palazzo Dogana, quando si dovranno incastrare vari accordi per camminare uniti.

Paola Lucino



Pubblicato il 23 Gennaio 2024