Congresso cittadino di Fdi, Daria Cascarano vince la sfida di Foggia

Congresso combattuto quello di Fdi a Foggia che ha visto correre l’uscente commissario Mario Giampietro e la dirigente Daria Cascarano. 818 gli aventi diritto, 72% di affluenza per la prima prova politica elettorale da quando è nato il partito in città. Intorno alle 20.30, Cascarano ha superato la soglia di 296 preferenze su un totale di 590 votanti. L’esito finale è 300 contro 210.La prima stretta di mano è stata con il suo diretto concorrente, fra lo scrosciare degli applausi. Potevano votare gli iscritti entro il 2024, con Foggia si chiudono i congressi cittadini di tutta la Puglia.La vigilia delle elezioni è stata molto tesa con riunioni che si sono protratte fino a notte fonda. Si pensava che lo scarto dei voti sarebbe stato più esiguo, un duello sul filo. Invece Cascarano ha gradualmente accumulato un vantaggio notevole. “Scontro”, insomma, ma la senatrice Annamaria Fallucchi non lo chiamerebbe così, piuttosto un confronto. “Questo è un giorno di partecipazione democratica. Abbiamo cercato fino all’ultimo di trovare un’intesa, che è sempre meglio, ma io non ho voluto che, contro la loro volontà, ragazzi che da mesi si stanno preparando a questo appuntamento facessero un passo indietro, non ho voluto fermare l’entusiasmo e quello che era un loro sogno”.Del resto, ricorda la senatrice, anche a Cerignola e S. Nicandro è capitato lo stesso. “Mi auguro che ci sia nel dopo una sintesi, siamo tutti sotto la bandiera di Fdi”.Responsabile del dipartimento legalità, classe 1978, già dirigente cittadina, responsabile della comunicazione, con l’uscente commissario cittadino Giampietro, Cascarano viene dall’esperienza romana. È stata candidata consigliera a Roma alle comunali del 2021. Sostenuta dall’ala fittiana del partito, ma anche da consiglieri comunali non strettamente legati al ministro, sarebbe riuscita a creare un sostegno trasversale alla sua candidatura.L’altra ala del partito, quella che fa riferimento al deputato Giandonato La Salandra, ha sostenuto l’uscente Giampietro. Più difficile capire come si sia mosso il consigliere regionale De Leonardis, pare equidistante da entrambe le posizioni e proiettato verso una ricandidatura per il seggio barese. Sebbene si tratti di un appuntamento politico locale, è chiaro che si tratta del congresso di Foggia, il capoluogo, che come sempre è decisivo nelle grandi sfide e nel determinare alcuni equilibri.“Saremo tutti uniti nel costruire la città che vogliamo attraverso un partito radicato sul territorio- questo il primo commento a caldo di Cascarano- che dà finalmente voce ai cittadini che non sono contenti di come le cose stanno andando in città”. Circa le dinamiche congressuali, ha aggiunto: “È stata una sana competizione all’interno del partito, adesso si dovrà lavorare tutti insieme, è un nuovo inizio per costruire. Un conto è essere commissariati, un conto è essere segreteria del partito”.

Paola Lucino



Pubblicato il 10 Maggio 2025