Congedo parentale, in coppia donne ne ha diritto anche genitore intenzionale: cosa significa

(Adnkronos) – Il congedo di paternità andrà al 'genitore intenzionale' in caso di coppia omogenitoriale femminile. L'inps con un messaggio recepisce la sentenza della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.  La pronuncia della Corte ''produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo)'', scrive l'Istituto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2025

