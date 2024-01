Confronto tv Meloni-Schlein, anche Mediaset si candida a ospitarlo

(Adnkronos) – Mediaset si candida a ospitare il faccia a faccia televisivo tra il premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il Tg5, si legge in una nota, "offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata. Anche tutti gli altri approfondimenti in prime time sono disponibili a ospitare l’eventuale confronto. Mediaset è pronta a garantire uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato". Si sono già offerti per ospitare il confronto Sky Tg24, la Rai e La7. "Sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro luogo. Io non ho paura del confronto con lei su niente", aveva detto la segretaria dem parlando della premier. Per questo quel "volentieri" della premier alla domanda sulla disponibilità al faccia a faccia entro le europee, suona come una sorta di 'start' al lungo duello tra le due leader da qui al voto Ue. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Gennaio 2024