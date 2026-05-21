Confindustria Foggia si costituisce parte civile nel procedimento penale contro il sistema estorsivo

Confindustria Foggia ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale nato dalla maxi operazione condotta da Polizia di Stato e Carabinieri nei confronti di presunti esponenti della cosiddetta “Società foggiana”, accusati a vario titolo di aver alimentato un sistema estorsivo ai danni di imprenditori e commercianti del territorio, con particolare riferimento al comparto delle costruzioni. La decisione, che sarà formalmente condivisa con gli organi deliberanti dell’associazione, segue quella già adottata da Ance Foggia e Ance Puglia e punta a rafforzare, anche sul piano giudiziario, il sostegno ai principi di legalità economica, libertà d’impresa e tutela del mercato.

La costituzione di parte civile rappresenta non soltanto un atto processuale, ma un’affermazione di responsabilità̀ istituzionale e sociale. Le condotte estorsive ed intimidatorie contestate, infatti, non ledono esclusivamente il patrimonio delle singole vittime, ma compromettono il corretto funzionamento del sistema economico, alterando le regole della concorrenza, comprimendo la libertà imprenditoriale e generando condizioni di distorsione del mercato incompatibili con i principi costituzionali dell’iniziativa economica libera e della sicurezza delle attività produttive.

In tale prospettiva, il fenomeno assume i connotati del cosiddetto “crimine economico”, nozione più ampia rispetto alla mera qualificazione penalistica del reato, poiché́ riferita a tutte quelle condotte sistematiche e coordinate che arrecano un pregiudizio diretto alle attività̀ economiche legittime e che incidono sulle fondamenta stesse del libero esercizio dell’impresa.

«Essere parte civile significa ribadire con chiarezza che il sistema produttivo non intende arretrare di fronte a fenomeni di intimidazione e condizionamento criminale», dichiara Potito Salatto, Presidente di Confindustria Foggia. «Siamo vicini alle imprese e siamo disponibili ad accompagnarle in percorsi di legalità, nella convinzione che il contrasto alle infiltrazioni criminali richieda una risposta collettiva, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e mondo produttivo».

«Anche noi dobbiamo fare un minimo di autocritica- aggiunge il Presidente- alcuni imprenditori non sempre seguono le best practice. La corruzione e l’assoggettamento alla criminalità nascono anche dalle lungaggini burocratiche, laddove certi dirigenti restano al loro posto da trent’anni, senza un reale controllo. La mia opinione è che si debba andare verso un reale spoil system, perché oggi esistono molti modi per costringere le persone a percorrere strade impervie. Il sistema Bassanini andrebbe rimosso, perché il politico finisce spesso condizionato da una classe dirigenziale stabile e da rapporti trasversali tra politica ed ambienti di malaffare. Il concetto di mafia, inoltre, dovrebbe essere esteso a una più ampia “mafiosità”, capace di influenzare anche l’imprenditore in buona fede».

Confindustria Foggia rinnova il proprio sostegno agli imprenditori che hanno scelto di denunciare e conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità economica quale presupposto imprescindibile per lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale del territorio.



Pubblicato il 21 Maggio 2026